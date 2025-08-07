Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 09:34

Появились кадры задержания подростков, пытавшихся отравить бойца ВС России

ФСБ показала видео задержания планировавших убийство бойца ВС России подростков

Фото: t.me/sledcom_press*

ФСБ показала видео c двумя подростками, подозреваемыми в покушении на убийство российского военнослужащего в Новосибирской области. На кадрах оперативной съемки, опубликованных ТАСС, показаны фрагменты их задержания и допроса. Также на видео попал момент совершения ими преступления.

На кадрах видно, как подростки, приблизившись к автомобилю Nissan Juke бойца ВС РФ, что-то наносят на ручку водительской двери и на боковое зеркало заднего вида. В сообщении предполагается, что это было химическое вещество, которым они пытались отравить владельца авто.

После этого показана работа оперативников по задержанию подозреваемых — молодых людей кладут на асфальт и надевают на них наручники. Далее продемонстрированы кадры допроса, на которых юноши дают признательные показания.

В ходе допроса один из подозреваемых признался, что они, обнаружив «заказ» в интернете, решили убить бойца ВС РФ. Юноши должны были нанести отравляющее вещество на дверную ручку автомобиля военного, чтобы тот погиб при контакте с ядом. Их предполагаемый наниматель, представившийся Тимуром, использовал в Сети несколько разных имен.

убийства
покушения
отравления
подростки
ФСБ
Новосибирская область
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.