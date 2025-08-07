Появились кадры задержания подростков, пытавшихся отравить бойца ВС России

ФСБ показала видео c двумя подростками, подозреваемыми в покушении на убийство российского военнослужащего в Новосибирской области. На кадрах оперативной съемки, опубликованных ТАСС, показаны фрагменты их задержания и допроса. Также на видео попал момент совершения ими преступления.

На кадрах видно, как подростки, приблизившись к автомобилю Nissan Juke бойца ВС РФ, что-то наносят на ручку водительской двери и на боковое зеркало заднего вида. В сообщении предполагается, что это было химическое вещество, которым они пытались отравить владельца авто.

После этого показана работа оперативников по задержанию подозреваемых — молодых людей кладут на асфальт и надевают на них наручники. Далее продемонстрированы кадры допроса, на которых юноши дают признательные показания.

В ходе допроса один из подозреваемых признался, что они, обнаружив «заказ» в интернете, решили убить бойца ВС РФ. Юноши должны были нанести отравляющее вещество на дверную ручку автомобиля военного, чтобы тот погиб при контакте с ядом. Их предполагаемый наниматель, представившийся Тимуром, использовал в Сети несколько разных имен.