07 августа 2025 в 10:06

Глава Крыма раскрыл правду о ситуации с водоснабжением

Аксенов: ситуация с питьевой водой в Крыму остается стабильной

Сергей Аксенов Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму нет нехватки питьевой воды, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в настоящее время подача воды в Симферополе стабильная и составляет до 80 тысяч кубических метров в сутки. Она поступает из подземных источников. На вторник, 5 августа, как указал Аксенов, наполняемость водохранилищ естественного стока равнялась около 75,8 млн кубических метров, наливных водохранилищ — 29,4 млн.

Ситуация с питьевым водоснабжением в республике остается стабильной, — подчеркнул глава региона.

До этого Аксенов заявил, что в Крыму действует запрет на 48 видов трудовой деятельности для мигрантов. Глава региона отметил, что в настоящий момент иностранцы могут работать только в сфере строительства и туризма.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на 7 августа. Причины введения ограничений не уточнялись. До этого подобные временные ограничения вводились в связи с проведением плановых проверок или при возникновении непредвиденных обстоятельств. Автомобилистам порекомендовали следить за обновлениями в официальных источниках.

Сергей Аксенов
вода
Крым
Симферополь
