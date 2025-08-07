Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Быстрая пицца на сковороде: готовим всего за 10 минут!

Хотите приготовить домашнюю пиццу, а возиться с тестом нет ни времени, ни желания? Попробуйте этот вариант — справитесь всего за 10 минут! Пицца выходит невероятно ароматной, а тесто будет готово уже за пару минут.

1 яйцо взбейте с 4 ст. л. сметаны и небольшой щепоткой соли. Всыпьте в эту смесь 5 ст. л. хлебопекарной муки с горкой и 0,5 ч. л. разрыхлителя. Замесите (можно ложкой) мягкое, слегка липкое тесто.

Теперь будем готовить саму пиццу. Получившееся тесто кладите прямо на холодную сковородку, слегка смазанную маслом, распределяйте осторожно руками, чтобы получилось равномерно. Смажьте кетчупом или томатным соусом, уложите сверху начинку: советуем взять немного колбасы, лука, помидоров, маслин — что есть под рукой. Посыпьте все тертым сыром (примерно 100–150 г).

Поставьте сковороду на маленький огонь, накройте крышкой и готовьте 10–12 минут — пока сыр не расплавится, а низ не подрумянится. Получается вкусно, сытно и быстро.

  • Совет: для еще более яркого вкуса добавьте в соус немного горчицы или чесночка.

Читайте также: ленивые хачапури на сковороде — завтрак за 10 минут.

рецепты
рецепт
кулинария
кухня
продукты
простыерецепты
пицца
Анастасия Фомина
А. Фомина
