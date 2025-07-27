Быстрый завтрак за 15 минут: ленивые хачапури из творога на сковороде

Быстрый завтрак за 15 минут: ленивые хачапури из творога на сковороде

Хотите приготовить хачапури на завтрак, но нет времени? Если под рукой есть творог, яйца и немного сыра, получится отличный экспресс-вариант. Такие ленивые хачапури получаются пышными, нежными, с хрустящей корочкой и насыщенным сырным вкусом.

Разомните в миске 200 г творога (берите не слишком влажный), вбейте к нему 2 яйца. Хорошенько перемешайте и осторожно всыпьте 3 ст. л. муки, добавьте щепотку соли и 100 г тертого сыра — подойдут сулугуни, моцарелла или просто твердый сыр. Если тесто получилось слишком жидким, всыпьте еще ложку муки.

Жарьте ленивые хачапури на сковороде с небольшим количеством масла. Кладите тесто ложкой, как оладушки. Обжаривайте с обеих сторон по три-четыре минуты. Готово! Подавайте горячими — особенно вкусно со сметаной или свежими овощами.

Совет: можно добавить в тесто мелко нарезанную зелень или щепотку хмели-сунели — получится ароматно и с грузинским акцентом.

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