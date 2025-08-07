Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 09:56

Краснодарскому краю больше не угрожает опасность с воздуха

МЧС: в Краснодарском крае отменена авиационная опасность

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Краснодарского края отменена авиационная опасность, следует из сообщения в приложении МЧС России. Она действовала один час. По данным Минобороны РФ, ночью дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 82 украинских БПЛА, в том числе девять — над территорией Краснодарского края.

На территории края объявлена отмена угрозы «Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Раннее Telegram-канал SHOT сообщил, что минувшей ночью прогремел взрыв в поселке Афипский Краснодарского края. Источник предполагает, что населенный пункт подвергся атаке беспилотника. По словам очевидцев, после взрыва на территории одного из местных предприятий был виден черный дым.

Также мощные взрывы прозвучали ранним утром в Новороссийске. Система противовоздушной обороны отражала атаку украинских БПЛА и безэкипажных катеров. Минобороны РФ данное сообщение пока не комментировало.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки ВСУ пострадал мужчина. Удар произошел, когда он находился на улице. Его оперативно госпитализировали.

ВСУ
Краснодарский край
МЧС
происшествия
