30 августа 2025 в 15:54

На Кубани найдено авто пропавшей «женщины-дюймовочки»

В Краснодарском крае в лесу нашли автомобиль пропавшей Татьяны Магомедовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Татьяны Магомедовой, известной в Краснодарском крае как «женщина-дюймовочка» из-за роста 145 сантиметров, обнаружили в лесу между станицей Кирпильской и хутором Бураковским, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина пропала более недели назад, ее поиски ведут сотни волонтеров и полиция.

По информации канала, Mazda-3 без номеров стояла в кустах. Следователи проверяют версию, что это мог сделать 51-летний Олег Коваленко: камеры зафиксировали его примерно в 10 километрах от дома пропавшей рядом с автомобилем. Мужчину пока найти не удалось.

Ранее в Красноярске полиция задержала четверых местных жителей по подозрению в похищении человека. По данным следствия, злоумышленники силой вывезли потерпевшего на ферму, избили и потребовали переписать долю в квартире стоимостью более 3 млн рублей на его сестру, которая оказалась одной из организаторов.

До этого в США двух мужчин арестовали за похищение женщины из казино в Оклахоме, ее многократное изнасилование и перевозку в штат Канзас. Подозреваемым предъявили обвинения, суд назначил залоги в $1 млн (80 млн рублей) и $500 тысяч (40 млн рублей). Пострадавшую госпитализировали.

похищения
расследования
автомобили
Краснодарский край
