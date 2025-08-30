День знаний — 2025
30 августа 2025 в 15:54

В России целый город оставили без горячей воды на несколько дней

Жителям Волгодонска отключили горячую воду на несколько дней из-за аварии на ТЭЦ

Жители ростовского Волгодонска остались без горячей воды на несколько дней из-за крупной аварии на ТЭЦ, пишет «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на пресс-службу департамента строительства и городского хозяйства. Ремонтные работы обещают завершить к 4 сентября.

Из-за крупной аварии на ТЭЦ-2 Волгодонск на несколько дней остался без горячей воды, — сказано в сообщении.

На Волгодонской ТЭЦ-2 ремонт паропровода ведут без перерывов, задействованы шесть бригад. Все материалы уже завезены и находятся на площадке.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жители 33 населенных пунктов Мантуровского района остались без электричества после атаки ВСУ в ночь на 30 августа. По его словам, перебои со светом зафиксировали примерно у 8,6 тысячи человек. Позже электроснабжение восстановили по резервной схеме.

В Дагестане до этого экстренные службы устраняли последствия удара молнии по подстанции. Был поврежден обеспечивающий электричеством насосную станцию первого подъема (НС-1) фидер. Из-за стихии без воды был город Избербаш с населением порядка 60 тысяч человек.

