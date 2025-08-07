Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 09:54

«Потеряли семь лет»: Кнайсль назвала причины проблем Евросоюза

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: внутренние причины привели ЕС к множеству проблем

Карин Кнайсль Карин Кнайсль Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многие проблемы Европейского союза вытекают из внутренних причин, заявила РИА Новости Карин Кнайсль, бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ. По ее словам, они не связаны с тарифной политикой президента США Дональда Трампа или действиями России.

По моему мнению, Еврокомиссия и страны-участницы потеряли семь лет, в течение которых они могли подготовиться (к возвращению Трампа. — NEWS.ru). <…> Многие их проблемы вызваны изнутри, — подчеркнула Кнайсль.

Она напомнила, что ни Трамп, ни президент РФ Владимир Путин не создавали трудностей для немецкой и европейской автомобильной промышленности. Кнайсль указала, что глава Белого дома еще в 2018 году предупреждал о намерении ввести пошлины в торговле с ЕС, а весной 2025 года он вновь озвучил свои планы. Однако, как отметила она, Европа так и не предприняла должных приготовлений.

По ее мнению, в Евросоюзе уже наблюдается значительный разлад по многим вопросам. Так называемая сделка между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен лишь усугубит климат, приведя к еще большим противоречиям, особенно между Парижем и Берлином, считает Кнайсль.

Бывшая глава МИД Австрии также обратила внимание на растущее недовольство в ЕС антироссийскими санкциями, которые, по ее словам, нанесли ущерб целому ряду сегментов европейской экономики. Кнайсль прямо назвала ограничительные меры против России, а также вторичные санкции против ее партнеров незаконными. Она также усомнилась в их экономической целесообразности.

Ранее Кнайсль допустила, что президента Украины Владимира Зеленского скоро заменят. По мнению экс-главы МИД Австрии, это может случиться до конца лета 2025 года.

