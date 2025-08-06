Почему ваши томаты погибают: главные ошибки полива и неожиданные советы

Одна из самых распространённых и вредных ошибок при выращивании томатов — избыточный полив, особенно в прохладную погоду. Переувлажнённая почва и высокая влажность создают идеальные условия для фитофтороза и корневых гнилей.

Исправить ситуацию поможет строгий контроль полива: поливайте томаты только под корень, обильно, но редко, позволяя почве хорошо просохнуть между процедурами, отмечает корреспондент «Белновости». Обязательно мульчируйте почву и регулярно проветривайте теплицы.

Томаты нуждаются в глубоком, но нечастом поливе, который стимулирует развитие сильной корневой системы. Поверхностный полив ослабляет корни и повышает риск заболеваний.

В открытом грунте ориентируйтесь на погодные условия: в дождливые периоды полив полностью прекращают. В теплице влажность регулируют за счёт проветривания.

Мульчирование (солома, скошенная трава, компост) слоем 5–8 см защищает от пересыхания и переувлажнения, а также подавляет рост сорняков.

Никогда не используйте холодную воду из колодца — дайте воде сначала прогреться в бочке на солнце.

Удаляйте нижние листья на кустах до первой кисти плодов — это улучшит циркуляцию воздуха у основания стебля и снизит риск гнилей.

При первых признаках фитофтороза (бурые пятна на листьях и стеблях) сразу удаляйте поражённые части. Обрабатывайте растения медьсодержащими препаратами или биофунгицидами.

Избегайте загущенных посадок — кусты должны хорошо проветриваться. Соблюдайте рекомендованные схемы посадки для вашего сорта.

Не злоупотребляйте азотными подкормками во второй половине лета. Избыток азота стимулирует рост зелёной массы в ущерб плодоношению и повышает восприимчивость к болезням.

Своевременно подвязывайте кусты, чтобы плоды не касались земли — контакт с влажной почвой провоцирует гниль.

Выбирайте устойчивые к фитофторозу сорта и гибриды — это значительно облегчает уход и повышает шансы на хороший урожай.

