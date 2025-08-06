Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 20:00

Почему ваши томаты погибают: главные ошибки полива и неожиданные советы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Одна из самых распространённых и вредных ошибок при выращивании томатов — избыточный полив, особенно в прохладную погоду. Переувлажнённая почва и высокая влажность создают идеальные условия для фитофтороза и корневых гнилей.

Исправить ситуацию поможет строгий контроль полива: поливайте томаты только под корень, обильно, но редко, позволяя почве хорошо просохнуть между процедурами, отмечает корреспондент «Белновости». Обязательно мульчируйте почву и регулярно проветривайте теплицы.

Томаты нуждаются в глубоком, но нечастом поливе, который стимулирует развитие сильной корневой системы. Поверхностный полив ослабляет корни и повышает риск заболеваний.

В открытом грунте ориентируйтесь на погодные условия: в дождливые периоды полив полностью прекращают. В теплице влажность регулируют за счёт проветривания.

Мульчирование (солома, скошенная трава, компост) слоем 5–8 см защищает от пересыхания и переувлажнения, а также подавляет рост сорняков.

Никогда не используйте холодную воду из колодца — дайте воде сначала прогреться в бочке на солнце.

Удаляйте нижние листья на кустах до первой кисти плодов — это улучшит циркуляцию воздуха у основания стебля и снизит риск гнилей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При первых признаках фитофтороза (бурые пятна на листьях и стеблях) сразу удаляйте поражённые части. Обрабатывайте растения медьсодержащими препаратами или биофунгицидами.

Избегайте загущенных посадок — кусты должны хорошо проветриваться. Соблюдайте рекомендованные схемы посадки для вашего сорта.

Не злоупотребляйте азотными подкормками во второй половине лета. Избыток азота стимулирует рост зелёной массы в ущерб плодоношению и повышает восприимчивость к болезням.

Своевременно подвязывайте кусты, чтобы плоды не касались земли — контакт с влажной почвой провоцирует гниль.

Выбирайте устойчивые к фитофторозу сорта и гибриды — это значительно облегчает уход и повышает шансы на хороший урожай.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

томаты
овощи
огороды
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.