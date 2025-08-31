День знаний — 2025
31 августа 2025 в 13:14

Этот суп перенесет вас в Тоскану — вкуснота из простых ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тосканский фасолевый суп — это блюдо, которое поражает своей глубиной вкуса и насыщенным ароматом средиземноморских трав. Секрет итальянских поваров заключается в особой технике приготовления и идеальном сочетании простых ингредиентов. Этот густой, сытный суп станет настоящим открытием для тех, кто ценит комфортную еду с характером.

150 г лука, 150 г моркови, 150 г сельдерея и 3 зубчика чеснока обжаривают до мягкости. Добавляют 500 г мясного фарша и обжаривают до румяности. Вливают 1200 мл бульона и 100 мл томатного пюре, доводят до кипения. Добавляют 200 г отварной или консервированной фасоли, по 1 ч. л. орегано, базилика и тимьяна, солят и перчат по вкусу. Варят 20 минут, вливают 200 мл сливок и прогревают еще 5 минут.

Суп получается невероятно ароматным, с густой консистенцией и насыщенным вкусом. Фасоль придает блюду сытность, сливки — нежность, а средиземноморские травы — характерный итальянский акцент. Подавать его лучше со свежей зеленью и хрустящим хлебом, чтобы насладиться полной палитрой вкусов. Этот суп отлично хранится и становится еще вкуснее на следующий день, что делает его идеальным вариантом для приготовления на несколько дней.



еда
супы
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
