Путин поздравил композитора Журбина с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора и пианиста Александра Журбина с 80-летием, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что заслуженный деятель искусств России блестяще реализовал свое дарование в разных жанрах музыки. Президент также указал на особый успех творчества артиста в сотрудничестве с кинематографом и театром.

За годы подвижнического служения искусству вы блестяще реализовали свое щедрое дарование в разных музыкальных жанрах и направлениях, — говорится в поздравлении.

