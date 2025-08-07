Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 10:03

Путин поздравил композитора Журбина с юбилеем

Путин поздравил композитора Журбина с 80-летием и отметил его вклад в искусство

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора и пианиста Александра Журбина с 80-летием, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что заслуженный деятель искусств России блестяще реализовал свое дарование в разных жанрах музыки. Президент также указал на особый успех творчества артиста в сотрудничестве с кинематографом и театром.

За годы подвижнического служения искусству вы блестяще реализовали свое щедрое дарование в разных музыкальных жанрах и направлениях, — говорится в поздравлении.

Ранее Путин обратился к спортсмену Клименту Колесникову, поздравив его с победой на чемпионате мира по водным видам спорта, который состоялся в Сингапуре. Мужчина выиграл соревнования по плаванию на дистанции 50 метров на спине.

До этого президент РФ поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, который отмечался 3 августа. Глава государства отметил, что созданная их усилиями мощная инфраструктурная база позволяет стране уверенно развиваться.

В конце июля Путин направил поздравление сотрудникам органов следствия МВД и ФСБ в связи с их профессиональным днем. В своем обращении президент выразил благодарность за эффективную и напряженную работу.

Россия
Владимир Путин
поздравления
юбилеи
композиторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми медведю установили опасный вольер с током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.