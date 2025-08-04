Путин поздравил пловца Колесникова с победой на ЧМ в Сингапуре

Российский лидер Владимир Путин обратился к спортсмену Клименту Колесникову, поздравив его с победой на чемпионате мира по водным видам спорта, который состоялся в Сингапуре, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Он выиграл соревнования по плаванию на дистанции 50 метров на спине.

Уважаемый Климент Андреевич! Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по водным видам спорта, продемонстрировали яркие лидерские качества и высочайший класс мастерства, своей победой приумножили золотой счет нашей сборной, подарили болельщикам незабываемые минуты радости и торжества, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Колесников получил золотую медаль в соревнованиях на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира. Результаты россиянина стали рекордными для чемпионатов. Он преодолел дистанцию за 23,68 секунды. Для спортсмена это золото является первым на длинной воде. Серебро же завоевал Павел Самусенко, который проплыл 50-метровку за 24,17 секунды.

Кроме того, спортсмены из РФ на Всемирной универсиаде, которая состоялась в Германии, смогли получить 16 медалей. В общей сложности, они завоевали по шесть золотых и серебряных, а также четыре бронзовые. Наибольшее количество наград получил пловец Александр Степанов.