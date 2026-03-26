26 марта 2026 в 06:40

Забыл о яичнице на завтрак — теперь готовлю эту банановую вкусноту. Всего 15 минут для полезного блюда

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт — гармония пользы и удовольствия. Цельнозерновые хлопья, спелый банан и никакого рафинированного сахара. Каша получается на удивление сладкой, нежной и дарит чувство сытости до самого обеда.

Что понадобится

Овсяные хлопья цельнозерновые — 80 г, банан — 1 шт. (крупный), вода — 250 мл, экстракт ванильный — 1/4 ч. л., соль — 1 щепотка.

Как готовлю

Половину банана превращаю в пюре с помощью блендера, добавляю воду и взбиваю до однородной эмульсии. Эту банановую смесь переливаю в небольшую кастрюлю, добавляю овсяные хлопья и тщательно перемешиваю.

Довожу до кипения на среднем огне, затем убавляю нагрев до минимума и варю около 10 минут, периодически помешивая, до желаемой густоты.

В готовую кашу добавляю ванильный экстракт и щепотку соли, перемешиваю, снимаю с огня и даю настояться под крышкой 5 минут.

Вторую половину банана нарезаю тонкими кружочками. Выкладываю кашу в тарелку, украшаю ломтиками свежего банана и сразу подаю. При желании можно добавить рубленые орехи, семена или корицу.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
Семья и жизнь
Постное меню на неделю: 7 витаминных блюд для энергии и здоровья
Семья и жизнь
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество
Беру слоеное тесто и яйца — кручу «сытняшки» на завтрак: с кофе или чаем улетают вмиг
Общество
4 лучших варианта запеканки на любой вкус: просто, сытно и очень аппетитно
Семья и жизнь
еда
рецепты
завтраки
бананы
Дмитрий Демичев
Стало известно, как спорт влияет на трудоспособность россиян
Нутрициолог назвала главное отличие дорогих яиц от дешевых
Посол Ирана объяснил, почему Киев поддержал США в конфликте с республикой
Наркотики и секс-вечеринки? За что хотят арестовать актрису Ханде Эрчел
Мошенники привлекли специальную «армию» для обмана россиян
«Инфантильное поколение?»: психолог назвала важный нюанс работы с зумерами
Психолог ответила, является ли лайк бывшей поводом для разрыва отношений
Экс-владельцу известной из-за техногенной катастрофы шахты грозит 10 лет
Адвокат дала топ-10 советов, как проверить дачу перед покупкой
Психолог ответил, чем могут быть вызваны слезы во время созерцания природы
Армия РФ начала бои за новый рубеж после освобождения Никифоровки
Мирная жительница стала жертвой дрона-камикадзе под Брянском
Михалкова сравнила свою героиню в «Без свидетелей» с ролью Купченко
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 марта
Раскрыто, когда можно привлечь к работе сверхурочно без согласия сотрудника
Названы факторы, указывающие на «тихое увольнение» сотрудника
«Я его терпеть не мог»: Трамп уничижительно спародировал Байдена
Что известно о крупных потерях ВСУ в Константиновке
Онколог предупредил, что любые непонятные симптомы могут говорить о раке
В Совфеде предложили самый эффективный метод борьбы с МФО
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас
Общество

