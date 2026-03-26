Забыл о яичнице на завтрак — теперь готовлю эту банановую вкусноту. Всего 15 минут для полезного блюда

Этот рецепт — гармония пользы и удовольствия. Цельнозерновые хлопья, спелый банан и никакого рафинированного сахара. Каша получается на удивление сладкой, нежной и дарит чувство сытости до самого обеда.

Что понадобится

Овсяные хлопья цельнозерновые — 80 г, банан — 1 шт. (крупный), вода — 250 мл, экстракт ванильный — 1/4 ч. л., соль — 1 щепотка.

Как готовлю

Половину банана превращаю в пюре с помощью блендера, добавляю воду и взбиваю до однородной эмульсии. Эту банановую смесь переливаю в небольшую кастрюлю, добавляю овсяные хлопья и тщательно перемешиваю.

Довожу до кипения на среднем огне, затем убавляю нагрев до минимума и варю около 10 минут, периодически помешивая, до желаемой густоты.

В готовую кашу добавляю ванильный экстракт и щепотку соли, перемешиваю, снимаю с огня и даю настояться под крышкой 5 минут.

Вторую половину банана нарезаю тонкими кружочками. Выкладываю кашу в тарелку, украшаю ломтиками свежего банана и сразу подаю. При желании можно добавить рубленые орехи, семена или корицу.

