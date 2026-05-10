Храмовая колесница упала на толпу прихожан в Индии

Во время массовых религиозных торжеств в индийском Анекале произошло обрушение гигантской храмовой колесницы, высота которой сопоставима с многоэтажным домом, передает MK.RU. Сооружение потеряло равновесие всего за секунду до возможного контакта с высоковольтными проводами и рухнуло прямо на находившихся поблизости людей.

В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, точное число которых сейчас уточняют экстренные службы. Как сообщают СМИ, предварительной причиной крушения могли стать серьезные просчеты и ошибки в конструкции самой колесницы. На месте происшествия продолжаются спасательные работы и выяснение всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Примечательно, что местный фестиваль Хускур Маддурамма (Huskur Madduramma) проходит в районе Анекала в штате Карнатака ежегодно. В празднике традиционно участвуют колесницы высотой до 30-40 метров. Инциденты с ними там случались в марте 2024 и 2025 годов.

