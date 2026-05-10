Зарубин анонсировал международные контакты Путина

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует несколько международных контактов, сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин. По его словам, также лидер примет участие в совещании по экономическим вопросам.

Сейчас мы знаем только о нескольких пунктах графика: президент проведет совещание по экономике, будет совещание с членами Совета безопасности. Также предстоят международные контакты, и президент обратится к участникам съезда машиностроителей, — отметил Зарубин.

Ранее Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась тема 9 Мая. По его словам, американский лидер в этой беседе высказывался о Дне Победы очень достойно.

Также президент России сообщил, что попытки ЕС переписать историю Великой Победы являются глупостью. По его словам, это может привести Европу к нищете.

До этого глава России сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности к личной встрече. При этом глава государства отметил, что подобные заявления уже звучали ранее и не являются новыми.