22 января 2026 в 19:15

Забудьте про зразы! Делаю картофельные шайбочки с чесночным соусом — хрустящая вкуснятина на ужин

Забудьте про зразы! Делаю картофельные шайбочки с чесночным соусом — хрустящая вкуснятина на ужин. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и сытного ужина, которое понравится и взрослым, и детям.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие, идеально хрустящие картофельные ломтики с золотистой корочкой, которые просто тают во рту, в паре с пикантным, ароматным чесночно-сметанным соусом.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 крупных картофелин, 2–3 ст. ложки растительного масла, соль, молотый черный перец, паприка. Для соуса: 200 г сметаны, 3 зубчика чеснока, пучок укропа, соль по вкусу. Картофель очистите и нарежьте максимально тонкими, почти прозрачными круглыми ломтиками (удобно использовать овощечистку или мандолину). Сложите ломтики в миску, полейте маслом, посыпьте солью, перцем и паприкой, аккуратно перемешайте, чтобы все пропиталось. Разогрейте духовку до 200°C. Противень застелите пергаментом. Выкладывайте картофельные ломтики в один слой, слегка внахлест, как черепицу, формируя небольшие круглые шайбочки. Запекайте 20–25 минут до хрустящей золотистости. Для соуса смешайте сметану с мелко порубленным укропом, выдавленным чесноком и солью. Подавайте горячие хрустящие шайбочки сразу с соусом.

Проверено редакцией
рецепты
ужины
картофель
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
