14 января 2026 в 14:56

Забудьте о пицце! Пеку пирог-косоворотку с курицей, грибами и сыром — 40 минут, и сытный ужин готов

Когда нет времени на сложные блюда, этот пирог — идеальное решение. Готовое тесто и простая начинка из доступных продуктов за 40 минут превращаются в горячий, ароматный и невероятно сытный кулинарный шедевр.

Слоеное дрожжевое тесто (около 500 г) достаю заранее, чтобы оно разморозилось и немного подошло в тепле. Для начинки мелко нарезаю луковицу и 3 зубчика чеснока. В сковороде разогреваю масло, обжариваю лук с чесноком до мягкости. Добавляю 1 куриное филе, нарезанное небольшими кубиками, и 500 г нарезанных шампиньонов. Жарю на сильном огне 5–7 минут, пока жидкость не испарится. Приправляю солью, черным перцем и 1 ч. л. копченой паприки. Вливаю 100 мл сливок (20%) и тушу 2–3 минуты, пока соус не загустеет. Снимаю с огня и остужаю.

Тесто раскатываю в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. По длинным сторонам делаю ножом симметричные надрезы на расстоянии 2–3 см друг от друга, не доходя до центра примерно 5–7 см. В центральную, нетронутую часть выкладываю остывшую начинку и посыпаю ее 100 г тертого сыра.

Заворачиваю пирог, переплетая полоски теста с надрезов поверх начинки в виде косы. Аккуратно защипываю концы. Перекладываю пирог на противень с пергаментом. Взбиваю 1 яйцо с 2 ст. л. молока и смазываю эту смесью поверхность пирога. Посыпаю кунжутом.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут, пока пирог не поднимется и не станет равномерно золотисто-коричневым. Даю немного остыть перед нарезкой.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет.

