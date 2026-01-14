Полиция задержала россиянку за кражу пальмы и духов у соседки под Рязанью

В Ряжске Рязанской области полиция задержала 52-летнюю женщину по подозрению в краже пальмы и духов у соседки, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на МВД России. Общий ущерб составил свыше девяти тысяч рублей.

По данным правоохранителей, подозреваемая обнаружила незапертую дверь в жилье знакомой, когда хотела зайти к ней в гости. Тогда она взяла комнатную пальму и парфюм. Потерпевшей стала 36-летняя местная жительница.

Похищенные вещи изъяли. В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Сарове сотрудница супермаркета украла из кассы 720 тыс. рублей. В полицию обратилась директор магазина. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде — ей грозит до пяти лет лишения свободы.