14 января 2026 в 13:48

Неожиданно и божественно: ньокки с куриными сердечками. Жарю, добавляю сливки — шедевр готов!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — идеальный способ удивить себя или гостей. Нежные картофельные ньокки встречаются с пикантными насыщенными куриными сердечками в изысканном соусе на основе сливок. Сочетание, достойное истинных гурманов.

Куриные сердечки (70 г) промываю, обсушиваю и при необходимости удаляю жилки. Ньокки (150 г) отвариваю в большом количестве подсоленной кипящей воды 2–3 минуты, пока не всплывут. Откидываю на дуршлаг, сохраняя немного воды от варки.

В сковороде разогреваю 1 ст. л. растительного масла. Обжариваю сердечки на сильном огне 3–4 минуты до румяной корочки со всех сторон. Выкладываю в тарелку.

В ту же сковороду добавляю еще немного масла, если нужно. На среднем огне обжариваю мелко нарезанный лук-шалот (15 г) до прозрачности. Добавляю 1 ст. л. томатной пасты (15 г) и обжариваю вместе с луком 1 минуту, помешивая. Добавляю пару веточек тимьяна. Вливаю 50 мл жирных сливок (33%), уменьшаю огонь до минимума, накрываю крышкой и томлю 5–7 минут.

Добавляю в сковороду отварные ньокки. Аккуратно перемешиваю и прогреваю все вместе 1–2 минуты на среднем огне, чтобы ньокки пропитались соусом, а сам соус слегка загустел. При необходимости можно добавить пару ложек воды от варки ньокки. Приправляю свежемолотым черным перцем и солью по вкусу. Подаю сразу, сбрызнув оливковым маслом.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

