Ужин в одной кастрюле: сочная говядина с овощами и штрудлями. Готовится само, пахнет — божественно

Здесь вам не придется готовить гарнир отдельно — он уже есть в блюде. Картофель и морковь томятся вместе с мясом, впитывая весь его сок, а слой теста сверху заменяет хлеб и создает эффект настоящего кулинарного сюрприза.

Говядину (600 г, лопатка или брюшина) нарезаю небольшими кубиками. Картофель (500 г) и морковь (2 шт.) чищу и режу кубиками чуть крупнее мяса. Лук (2 шт.) шинкую, чеснок (4 зубчика) давлю.

В кастрюлю или утятницу с толстым дном выкладываю слоями: лук, мясо, морковь, картофель. Добавляю чеснок, 1 ч. л. паприки, соль и черный перец по вкусу. Сверху выливаю банку томатной пасты (около 200 г) и вливаю 150–200 мл горячей воды, чтобы жидкость доходила до половины продуктов. Аккуратно перемешиваю. Накрываю кастрюлю сначала фольгой, затем крышкой. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 2 часа.

За 30 минут до готовности готовлю штрудли. Раскатываю пласт готового дрожжевого теста. Смешиваю 40 г растопленного сливочного масла с мелко нарубленным укропом (2 пучка). Смазываю тесто этой смесью. Плотно сворачиваю в рулет и нарезаю на кусочки шириной 3–4 см.

Достаю кастрюлю из духовки, снимаю крышку и фольгу. Аккуратно выкладываю штрудли срезом вверх на поверхность рагу. Накрываю крышкой без фольги и возвращаю в духовку еще на 25–30 минут, пока тесто не пропечется. Подаю сразу, прямо в кастрюле.

