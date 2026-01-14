Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 12:53

Ужин в одной кастрюле: сочная говядина с овощами и штрудлями. Готовится само, пахнет — божественно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Здесь вам не придется готовить гарнир отдельно — он уже есть в блюде. Картофель и морковь томятся вместе с мясом, впитывая весь его сок, а слой теста сверху заменяет хлеб и создает эффект настоящего кулинарного сюрприза.

Говядину (600 г, лопатка или брюшина) нарезаю небольшими кубиками. Картофель (500 г) и морковь (2 шт.) чищу и режу кубиками чуть крупнее мяса. Лук (2 шт.) шинкую, чеснок (4 зубчика) давлю.

В кастрюлю или утятницу с толстым дном выкладываю слоями: лук, мясо, морковь, картофель. Добавляю чеснок, 1 ч. л. паприки, соль и черный перец по вкусу. Сверху выливаю банку томатной пасты (около 200 г) и вливаю 150–200 мл горячей воды, чтобы жидкость доходила до половины продуктов. Аккуратно перемешиваю. Накрываю кастрюлю сначала фольгой, затем крышкой. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 2 часа.

За 30 минут до готовности готовлю штрудли. Раскатываю пласт готового дрожжевого теста. Смешиваю 40 г растопленного сливочного масла с мелко нарубленным укропом (2 пучка). Смазываю тесто этой смесью. Плотно сворачиваю в рулет и нарезаю на кусочки шириной 3–4 см.

Достаю кастрюлю из духовки, снимаю крышку и фольгу. Аккуратно выкладываю штрудли срезом вверх на поверхность рагу. Накрываю крышкой без фольги и возвращаю в духовку еще на 25–30 минут, пока тесто не пропечется. Подаю сразу, прямо в кастрюле.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Проверено редакцией
Читайте также
Минтай в этом воздушном кляре — бюджетный хит! Подаем с соусом из сырка и чеснока
Общество
Минтай в этом воздушном кляре — бюджетный хит! Подаем с соусом из сырка и чеснока
«Лимонная фея»: торт с цитрусовым настроением — просто, вкусно и празднично!
Общество
«Лимонная фея»: торт с цитрусовым настроением — просто, вкусно и празднично!
Неожиданно и божественно: ньокки с куриными сердечками. Жарю, добавляю сливки — шедевр готов!
Общество
Неожиданно и божественно: ньокки с куриными сердечками. Жарю, добавляю сливки — шедевр готов!
Капустка медовая — зеленый хит! Легкий салат, который вытеснит все остальные. Попробуйте раз и будете готовить всегда
Общество
Капустка медовая — зеленый хит! Легкий салат, который вытеснит все остальные. Попробуйте раз и будете готовить всегда
Заварные блины на кипятке: тонкие, кружевные и нежные. Секрет идеального теста к Масленице. Улетают мгновенно
Общество
Заварные блины на кипятке: тонкие, кружевные и нежные. Секрет идеального теста к Масленице. Улетают мгновенно
еда
мясо
тесто
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал серьезными встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером по Украине
«Готовится большая история»: раскрыта тайна обвинений НАБУ против Тимошенко
Генерал объяснил резко возросшую активность авиации НАТО в польском Жешуве
Лавров озвучил условие переговоров по Украине, которое поддерживает Путин
Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании женщины после схода наледи
Лавров указал на проявление ухудшения конкурентных позиций США
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео
В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете на юге Москвы
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Стало известно, что будет с Тимошенко после обвинений в подкупе депутатов
Академик РАН раскрыл, как можно избежать ситуации с роддомом в Новокузнецке
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.