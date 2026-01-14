Заварные блины на кипятке: тонкие, кружевные и нежные. Секрет идеального теста к Масленице. Улетают мгновенно

Этот способ — из арсенала старой, проверенной кухни. Раньше так готовили, чтобы сэкономить яйца и молоко, но получили неожиданный бонус — идеальную текстуру. Эти блины получаются у всех и всегда.

В глубокой миске взбиваю 2 яйца с 0,5 ч. л. соли и 1–2 ст. л. сахара (по желанию) до легкой пены. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой вливаю 100 мл крутого кипятка. Важно лить постепенно и активно мешать, чтобы яйца не свернулись.

Затем вливаю 250 мл молока комнатной температуры. Просеиваю 160 г пшеничной муки прямо в миску, добавляя ее небольшими порциями и тщательно размешивая венчиком после каждой порции. Тесто должно получиться однородным, без единого комочка, по консистенции как жидкая сметана.

В самом конце вливаю 3 ст. л. растительного масла и еще раз хорошо перемешиваю. Тесто готово. Даю ему постоять 10–15 минут, но это не обязательно.

Хорошо разогреваю сковороду (желательно блинную) на среднем огне. Первый раз можно слегка смазать дно маслом с помощью кисточки или половинки картофелины, насаженной на вилку. Последующие блины будут жариться в масле, уже добавленном в тесто.

Набираю половинку половника теста, выливаю на центр сковороды и быстрым круговым движением распределяю по всей поверхности. Жарю на среднем огне до тех пор, пока края не начнут подсыхать и слегка загибаться, а поверхность не станет матовой. Затем аккуратно поддеваю лопаткой и переворачиваю. Жарю с другой стороны 20–30 секунд до румяных пятен. Готовые блины складываю стопкой.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.