Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:40

Заварные блины на кипятке: тонкие, кружевные и нежные. Секрет идеального теста к Масленице. Улетают мгновенно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот способ — из арсенала старой, проверенной кухни. Раньше так готовили, чтобы сэкономить яйца и молоко, но получили неожиданный бонус — идеальную текстуру. Эти блины получаются у всех и всегда.

В глубокой миске взбиваю 2 яйца с 0,5 ч. л. соли и 1–2 ст. л. сахара (по желанию) до легкой пены. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой вливаю 100 мл крутого кипятка. Важно лить постепенно и активно мешать, чтобы яйца не свернулись.

Затем вливаю 250 мл молока комнатной температуры. Просеиваю 160 г пшеничной муки прямо в миску, добавляя ее небольшими порциями и тщательно размешивая венчиком после каждой порции. Тесто должно получиться однородным, без единого комочка, по консистенции как жидкая сметана.

В самом конце вливаю 3 ст. л. растительного масла и еще раз хорошо перемешиваю. Тесто готово. Даю ему постоять 10–15 минут, но это не обязательно.

Хорошо разогреваю сковороду (желательно блинную) на среднем огне. Первый раз можно слегка смазать дно маслом с помощью кисточки или половинки картофелины, насаженной на вилку. Последующие блины будут жариться в масле, уже добавленном в тесто.

Набираю половинку половника теста, выливаю на центр сковороды и быстрым круговым движением распределяю по всей поверхности. Жарю на среднем огне до тех пор, пока края не начнут подсыхать и слегка загибаться, а поверхность не станет матовой. Затем аккуратно поддеваю лопаткой и переворачиваю. Жарю с другой стороны 20–30 секунд до румяных пятен. Готовые блины складываю стопкой.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти булочки получатся, даже если муку видите в первый раз: вкусняшки с творожной начинкой
Общество
Эти булочки получатся, даже если муку видите в первый раз: вкусняшки с творожной начинкой
Герань зимой: как спасти любимый цветок от «сезонной хандры» и сохранить его красоту
Общество
Герань зимой: как спасти любимый цветок от «сезонной хандры» и сохранить его красоту
Курица с апельсином и беконом в медово-соевом соусе: запекаю целиком. Аромат на весь дом, мясо — сочнейшее!
Общество
Курица с апельсином и беконом в медово-соевом соусе: запекаю целиком. Аромат на весь дом, мясо — сочнейшее!
Творожный крем без возни: быстро, вкусно и для любого десерта — ваш кулинарный помощник
Общество
Творожный крем без возни: быстро, вкусно и для любого десерта — ваш кулинарный помощник
Приготовьте запеченную утку с яблоками по редкому фермерскому рецепту
Семья и жизнь
Приготовьте запеченную утку с яблоками по редкому фермерскому рецепту
еда
рецепты
блины
Масленица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимошенко отрицает обвинения в свой адрес
Россиянам дали советы, где лучше хранить елочные украшения
В Европе рассказали о способах избежать конфликта с США из-за Гренландии
«Космическая» невеста Лепса показала фото в ультраобтягивающем купальнике
Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид
Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС
«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение
Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов
«Будет ржать»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию
В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек
Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины
Огурцы-убийцы нашли в сухпайках крупнейшего в России поставщика бортпитания
Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска
Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка: сколько жертв, новости 14 января
Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников
В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ
Американист дал прогноз по вторжению США в Иран
Названа причина смерти Золотовицкого
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.