Томаты‑чемпионы для идеальной банки: сорт «Домашний разносол» — ваш секрет вкусных заготовок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мечтаете об аппетитных помидорах в банках, которые будут радовать всю зиму? Есть сорт, способный превратить ваши заготовки в настоящий кулинарный шедевр. «Домашний разносол» — тот самый томат, который сочетает простоту выращивания с отменным вкусом в консервированном виде.

Этот среднеспелый сорт порадует вас уже через 110–120 дней после посева. Кусты компактные — всего 40–50 см в высоту, что удобно для небольших участков. Плоды получаются округло‑цилиндрическими, весом 100–150 г: идеальный размер для цельноплодного консервирования.

Помидоры славятся сладкой мякотью с лёгкой кислинкой и привлекательной красной окраской. Урожайность впечатляет — до 6–9,8 кг с квадратного метра. К тому же томаты отлично хранятся и не растрескиваются. Высевать их лучше в конце апреля — начале мая, а высаживать в грунт — в конце мая или начале июня. С «Домашним разносолом» ваши зимние заготовки точно станут гордостью!

Ранее сообщалось, что выращенные под открытым небом томаты всегда выигрывают по вкусу у тепличных! Рассказываем о трех сортах, которые порадуют даже гурманов — каждый со своим неповторимым характером и вкусом.

помидоры
томаты
сорта
огороды
советы
Марина Макарова
М. Макарова
