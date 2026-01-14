Атака США на Венесуэлу
Капустка медовая — зеленый хит! Легкий салат, который вытеснит все остальные. Попробуйте раз и будете готовить всегда

Этот салат — настоящий универсал. Он одинаково блестяще оттенит сочный стейк, дополнит запеченную рыбу или выступит в роли легкой, освежающей самостоятельной закуски. А главное — готовится за считаные минуты.

Белокочанную капусту (500 г) тонко шинкую. Перекладываю в большую миску, слегка приминаю и разминаю руками, чтобы она стала мягче и пустила немного сока.

Болгарский перец (1–2 шт.) очищаю от семян и нарезаю тонкой соломкой. Свежие огурцы (2–3 шт.) режу соломкой или полукружьями. Репчатый лук (1 шт.) мелко шинкую. Все овощи добавляю к капусте и аккуратно перемешиваю.

Готовлю заправку. В отдельной чашке смешиваю 1,5 ст. л. меда (если он густой, слегка растапливаю), 1 ч. л. соли и 3–4 ст. л. столового уксуса (9%). Размешиваю до полного растворения соли и меда.

Заправку выливаю к овощам и тщательно все перемешиваю, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Накрываю миску крышкой или пищевой пленкой и убираю в холодильник минимум на 1–2 часа, а лучше подольше, чтобы салат хорошо настоялся.

Перед подачей снова перемешиваю, пробую и при необходимости добавляю еще соли. Заправляю 3–4 ст. л. растительного или оливкового масла, аккуратно перемешиваю и выкладываю в салатник.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

