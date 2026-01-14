Не умею готовить, но эти конвертики делаю всегда: с тунцом, яйцом и соленым огурчиком. Проще не бывает, а результат — объедение!

Эти конвертики — идеальный выбор для тех, кто не любит или не умеет стоять у плиты, но обожает, когда вкусно. Секрет в том, что вся готовка сводится к смешиванию трех готовых ингредиентов: сочного тунца, нежного яйца и хрустящего соленого огурчика. Их яркий вкус не требует сложных соусов, а тонкий лаваш, обжаренный до золотистого хруста, создает идеальную упаковку для этой невероятно аппетитной начинки. Это блюдо невозможно испортить, но очень легко полюбить.

Вам потребуется: 2 листа армянского лаваша, 1 банка консервированного тунца (около 180 г), 3 предварительно сваренных вкрутую яйца, 2 соленых огурца среднего размера, 3-4 столовые ложки майонеза или йогурта, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Тунца разомните вилкой, яйца и огурцы мелко нарежьте кубиками. Смешайте все в миске, заправьте майонезом, посолите и поперчите. Лаваш разрежьте на квадраты, выложите начинку и заверните конвертиками. Обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон до хрустящей золотистой корочки. Подавайте сразу, пока лаваш хрустит, а начинка остается сочной.

