Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 14:00

Не умею готовить, но эти конвертики делаю всегда: с тунцом, яйцом и соленым огурчиком. Проще не бывает, а результат — объедение!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти конвертики — идеальный выбор для тех, кто не любит или не умеет стоять у плиты, но обожает, когда вкусно. Секрет в том, что вся готовка сводится к смешиванию трех готовых ингредиентов: сочного тунца, нежного яйца и хрустящего соленого огурчика. Их яркий вкус не требует сложных соусов, а тонкий лаваш, обжаренный до золотистого хруста, создает идеальную упаковку для этой невероятно аппетитной начинки. Это блюдо невозможно испортить, но очень легко полюбить.

Вам потребуется: 2 листа армянского лаваша, 1 банка консервированного тунца (около 180 г), 3 предварительно сваренных вкрутую яйца, 2 соленых огурца среднего размера, 3-4 столовые ложки майонеза или йогурта, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Тунца разомните вилкой, яйца и огурцы мелко нарежьте кубиками. Смешайте все в миске, заправьте майонезом, посолите и поперчите. Лаваш разрежьте на квадраты, выложите начинку и заверните конвертиками. Обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон до хрустящей золотистой корочки. Подавайте сразу, пока лаваш хрустит, а начинка остается сочной.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Неожиданно и божественно: ньокки с куриными сердечками. Жарю, добавляю сливки — шедевр готов!
Общество
Неожиданно и божественно: ньокки с куриными сердечками. Жарю, добавляю сливки — шедевр готов!
Беру курицу, рис — и вкусный обед или ужин через полчаса на столе: дежурный рецепт, всегда выручает
Общество
Беру курицу, рис — и вкусный обед или ужин через полчаса на столе: дежурный рецепт, всегда выручает
«Лимонная фея»: торт с цитрусовым настроением — просто, вкусно и празднично!
Общество
«Лимонная фея»: торт с цитрусовым настроением — просто, вкусно и празднично!
Самые лучшие пельмени — дома: тесто выходит идеальным, не рвется при варке
Семья и жизнь
Самые лучшие пельмени — дома: тесто выходит идеальным, не рвется при варке
Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество
Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
рецепты
кулинария
тунец
конвертики
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина хотел выкрасть изъятую за долги машину и попал в полицию
Гагарина тяжело восприняла смерть своего преподавателя Игоря Золотовицкого
Ведущие музеи Франции взвинтили цены для туристов из стран вне ЕС
Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов
Нутрициолог обозначила распространенную ошибку при похудении
В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России
В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда
Шмыгаля назначили министром энергетики Украины
Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов
Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»
Скончался старейший артист Театра сатиры
«Идет зачистка»: экс-нардеп высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко
СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии
Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента
«Готовит сюрприз»: синоптик Ильин раскрыл, что будет с погодой в январе
Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент
Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи
Появились жуткие кадры последствий атаки БПЛА на Ростовскую область
«Выздоравливают как дети»: онколог об ударном лечении взрослых с раком
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.