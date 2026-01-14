Ведущие музеи Франции взвинтили цены для туристов из стран вне ЕС Музеи Лувр и Версаль повысили стоимость билетов для туристов из стран вне ЕС

Ведущие музеи Франции, включая Лувр и Версаль, с 14 января повысили стоимость билетов для туристов из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону (Евросоюз, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), свидетельствуют данные на сайтах учреждений. В частности, стоимость посещения Лувра возросла на €10 (915 рублей) — до €32 (2926 рублей).

Входной билет в Версаль обойдется для этой категории посетителей в €27,5 (2514 рублей), что на €3,3 (302 рубля) дороже, чем для граждан ЕС. Тем временем стоимость посещения замка Шамбор составит €31 (2835 рублей) — на €10 (915 рублей) дороже, чем для туристов с европейским паспортом.

Повышение цен также коснулось популярной у туристов Святой капеллы в Париже. Новые тарифы устанавливает Государственный центр национальных памятников.

