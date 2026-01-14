Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 15:21

В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России

Пушков назвал идею спецпосланника ЕС по переговорам с Россией «весьма мутной»

Совет Федерации РФ Совет Федерации РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Идея назначения специального посланника Евросоюза по переговорам с Россией выглядит «весьма мутной», написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, смысл введения такой должности остается неясным.

С одной стороны, подобная инициатива отражает объективную реальность, поскольку при отсутствии диалога с Москвой Европа фактически оказывается вне процесса урегулирования и вынуждена ориентироваться на действия США, сосредоточивших переговоры в своих руках, считает сенатор. Однако сам смысл такого назначения при нынешней позиции ЕС непонятен.

Непонятен смысл такого назначения при нынешней позиции ЕС. Если он состоит в том, чтобы воспроизводить эту позицию и представлять интересы Киева, то это одна ситуация. Если речь идет о посредничестве и поиске выхода из кризиса — то другая. Создается впечатление, что ко второму сценарию ЕС пока не готов. К тому же не вполне понятно, кто мог бы быть назначен на такую роль, — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб рассматривается как потенциальный переговорщик от Европы по украинскому вопросу. Правительства Франции и Италии активно настаивают на введении такой должности в ЕС.

