Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов

Президент России Владимир Путин 15 января примет верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов, сообщает пресс-служба Кремля. Мероприятие состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца в соответствии с давней дипломатической традицией.

Ранее новый посол Израиля Одед Йосеф прибыл в Москву и передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России Сергею Вершинину. Дипперсонал поприветствовал нового главу представительства. Официальная встреча состоялась 3 ноября в здании МИД РФ.

До этого стало известно, что посольство Японии в России планирует открыть визовые центры в 2026 году. Решение обусловлено значительным увеличением количества обращений от российских граждан, желающих посетить страну с туристическими целями. Для реализации проекта через конкурсную процедуру будет выбран частный подрядчик.