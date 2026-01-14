Две картошки и горсть муки. Жарю ажурные оладьи — хрустящие, сочные, с чесночной сметаной просто восторг

Эти оладьи — гимн простоте и щедрому вкусу. Когда под рукой лишь пара картофелин и немного муки, можно создать настоящее чудо: ажурные, с хрустящими кружевными краями лепешки, внутри которых остается сочная тающая сердцевина. Их прелесть в контрасте текстур и в том, как они, горячие и ароматные, сочетаются с прохладной пикантной сметаной с чесноком. Это блюдо, которое готовится за минуты, а исчезает со стола за секунды, оставляя послевкусие домашнего уюта.

Возьмите 2 крупные картофелины, 2 ст. л. муки, 1 яйцо, соль по вкусу. Для соуса смешайте 150 г сметаны с 1 зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, и щепоткой соли. Картофель натрите на мелкой терке, тщательно отожмите лишний сок. Добавьте яйцо, муку и соль, перемешайте. На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя нетолстые оладьи. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до румяной ажурной корочки. Подавайте сразу, полив чесночной сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.