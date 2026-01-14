Атака США на Венесуэлу
«Лимонная фея»: торт с цитрусовым настроением — просто, вкусно и празднично!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите удивить гостей десертом, который покорит с первого кусочка? Торт «Лимонная фея» — именно то, что нужно! Нежнейшие коржи в сочетании с воздушным лимонным кремом и белым шоколадом создают неповторимый вкус. Цитрусовый аромат добавит настроения, а простой рецепт позволит справиться даже неопытной хозяйке.

Для теста возьмите: 5 яиц, 150 г сахара, щепотку соли, цедру 1 лимона, 160 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Для крема понадобится: 150 г сахара, 1 яйцо, 50 г кукурузного крахмала, сок 1 лимона, 500 мл молока, 200 г сливочного масла и 90 г белого шоколада.

Начните с приготовления теста: взбейте яйца с сахаром и лимонной цедрой до пышности, аккуратно введите муку с разрыхлителем. Выпекайте корж при 180 °C около 15 минут, затем остудите на решетке. Для крема смешайте яйцо с сахаром и крахмалом, добавьте лимонный сок и молоко, доведите до загустения. Остудите, взбейте с мягким маслом. Разрежьте корж пополам, пропитайте лимонным сиропом, промажьте кремом. Верх и бока торта тоже покройте кремом и украсьте кусочками белого шоколада. Оставьте десерт в холодильнике на пару часов — и можно подавать к столу!

