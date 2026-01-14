Игорь Золотовицкий во время сбора труппы МХТ им. Чехова, 2023 год

Гагарина тяжело восприняла смерть своего преподавателя Игоря Золотовицкого Гагарина заявила, что из-за смерти Игоря Золотовицкого у нее разрывается сердце

Певица Полина Гагарина назвала покойного ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого человеком с невероятным чувством юмора и огромным добрым сердцем. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка подчеркнула, что от новости о смерти ее преподавателя «сердце разрывается».

Не стало мастера моего курса Игоря Яковлевича Золотовицкого, ректора Школы-студии МХАТ. <…> Игорь Яковлевич, мы будем очень скучать, сердце разрывается. Мы будем делать все возможное, чтобы вы продолжали нами гордиться, — отметила Гагарина.

Ранее народный артист России Андрей Житинкин заявил, что у Золотовицкого было потрясающее чувство юмора. Он добавил, что артист был замечательным педагогом и обладал отличными организаторскими способностями. По словам режиссера, Золотовицкий мог непоющих и нетанцующих людей заставить на сцене петь и танцевать.

Telegram-канал Mash до этого сообщил, что страдавшего от рака Золотовицкого перед смертью пытались реанимировать полчаса. По информации авторов публикации, его состояние резко ухудшилось после химиотерапии.