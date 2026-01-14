Беру курицу, рис — и вкусный обед или ужин через полчаса на столе: дежурный рецепт, всегда выручает

Беру курицу, рис — и вкусный обед или ужин через полчаса будет на столе. Дежурный рецепт, который всегда выручает — готовится просто и экономит ваше время на мытье посуды.

Вкус блюда — это гармония нежной, сочной курицы, ароматной зажарки из лука и моркови и рассыпчатого риса.

Для приготовления вам понадобится: 400–500 г куриного филе (грудки или бедра), 1 стакан риса, 1 крупная луковица, 1 морковь, 2–3 зубчика чеснока, 2 стакана горячей воды, соль, перец, специи для курицы, растительное масло. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Лук и морковь мелко нарежьте. Разогрейте сковороду. Обжарьте курицу до легкой румяности, посолите и поперчите, выложите на тарелку. В ту же сковороду добавьте лук и морковь, обжарьте до мягкости. Верните курицу в сковороду, добавьте пропущенный через пресс чеснок и специи, перемешайте. Всыпьте промытый рис, разровняйте. Залейте горячей водой так, чтобы жидкость покрывала смесь на 1,5–2 см. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и тушите 15–20 минут, пока рис не впитает всю жидкость и не станет мягким.

Не перемешивайте во время тушения! Снимите с огня, дайте постоять под крышкой 5–10 минут, затем аккуратно перемешайте.

