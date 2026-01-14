Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 16:32

Российский космонавт стал новым командиром МКС

Астронавт Финк передал командование МКС российскому космонавту Кудь-Сверчкову

Сергей Кудь-Сверчков Сергей Кудь-Сверчков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков принял на себя командование Международной космической станцией, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Полномочия передал астронавт NASA Майкл Финк.

В космическом доме прошла церемония передачи командования станцией. Астронавт Майкл Финк передал символический ключ от МКС космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. По традиции после передачи командования прозвучал удар в корабельный колокол, — сказано в сообщении.

В своей новой роли Кудь-Сверчков будет координировать работу всего экипажа станции, включая оба сегмента — российский и американский. Его основные задачи — обеспечение безопасности космонавтов и астронавтов, а также оперативное информирование центров управления полетами в Королеве и Хьюстоне в случае возникновения нештатных ситуаций.

Ранее Кудь-Сверчков рассказал, что космические сутки на Международной космической станции проходят совсем иначе, чем на Земле. По его словам, темное время длится на орбите всего 40 минут. Он пояснил, что за одни земные сутки станция совершает 16 оборотов вокруг планеты, а один полный виток занимает около 90 минут.

