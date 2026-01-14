Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 16:09

У стадиона будущего ЧМ по футболу нашли гигантское захоронение

Более 500 мешков с останками нашли у стадиона ЧМ-2026 в Мексике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Более 500 мешков с человеческими останками были обнаружены в радиусе 16 километров от мексиканского стадиона «Акрон», сообщает газета Daily Star. Находка связана с серией тайных захоронений в этом районе. Примечательно, что стадион готовится к приему матчей чемпионата мира по футболу 2026 года.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс на фоне глубокого кризиса с пропавшими без вести в Мексике. Обнаружение столь массового захоронения подсвечивает масштаб проблем с насилием и организованной преступностью в стране, говорится в публикации.

Ранее в пакистанском городе Карачи сборщик мусора обнаружил человеческие останки в канаве на обочине дороги среди густых зарослей. Прибывшие на место полицейские оцепили территорию и извлекли тела для проведения судебно-медицинского исследования.

Кроме того, в США мужчину обвинили в похищении приблизительно 100 комплектов человеческих останков, которые он коллекционировал. Расследование началось после того, как в автомобиле возле заброшенного кладбища в Филадельфии были обнаружены кости и черепа, что привело полицию в заполненный останками подвал подозреваемого.

Мексика
останки
стадионы
футбол
чемпионаты мира
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рядовая проверка в российском регионе закончилась погоней в стиле GTA
«Пауки в банке»: Картаполов оценил дело против Тимошенко на Украине
Эколог дала советы по правильной утилизации живых елок
Торговец получил партию телефонов Nokia через 16 лет после заказа
«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января
Общественница объяснила, как будет работать реестр алиментов
«Родился за полминуты»: Башмет раскрыл, как придумал фестиваль искусств
Звезда «Молодежки» раскрыл секреты отношений в паре с Трусовой на льду
Военный эксперт ответил, как Иран может защититься от вероятных ударов США
РЖД решили избавиться от актива в «Москва-Сити»
Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи
Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?
Зеленский оценил состояние инфраструктуры после российского удара
Башмет вспомнил забавный случай на концерте The Rolling Stones
Предприниматели назвали основные драйверы роста регионального бизнеса
В Северной Осетии закрыли заведение, где продали шаурму с проволокой
В работе Google произошел массовый сбой
Раскрыты масштабы возможной военной помощи европейцев Гренландии
Названы страны, которые могут пострадать из-за конфликта между США и Ираном
Картаполов объяснил поставки НАТО в польский Жешув
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.