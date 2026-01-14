У стадиона будущего ЧМ по футболу нашли гигантское захоронение Более 500 мешков с останками нашли у стадиона ЧМ-2026 в Мексике

Более 500 мешков с человеческими останками были обнаружены в радиусе 16 километров от мексиканского стадиона «Акрон», сообщает газета Daily Star. Находка связана с серией тайных захоронений в этом районе. Примечательно, что стадион готовится к приему матчей чемпионата мира по футболу 2026 года.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс на фоне глубокого кризиса с пропавшими без вести в Мексике. Обнаружение столь массового захоронения подсвечивает масштаб проблем с насилием и организованной преступностью в стране, говорится в публикации.

Ранее в пакистанском городе Карачи сборщик мусора обнаружил человеческие останки в канаве на обочине дороги среди густых зарослей. Прибывшие на место полицейские оцепили территорию и извлекли тела для проведения судебно-медицинского исследования.

Кроме того, в США мужчину обвинили в похищении приблизительно 100 комплектов человеческих останков, которые он коллекционировал. Расследование началось после того, как в автомобиле возле заброшенного кладбища в Филадельфии были обнаружены кости и черепа, что привело полицию в заполненный останками подвал подозреваемого.