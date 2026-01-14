Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 16:28

В Кузбассе проверят все поликлиники, где наблюдались матери погибших детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прокуратура Кемеровской области проверит все медицинские учреждения, в которых наблюдались матери погибших в Новокузнецке детей, сообщила пресс-служба ведомства. Предметом проверки станет соблюдение санитарных норм и требований законодательства о здравоохранении.

Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса дополнительно организовала проверку исполнения требований законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства медицинскими учреждениями, в которых ранее наблюдались матери умерших в новокузнецком роддоме № 1 младенцев, — говорится в сообщении.

Прокуратура проведет масштабную выездную проверку учреждений, где наблюдались матери. Работа будет сосредоточена на нескольких ключевых направлениях: эксперты оценят соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, проведут ревизию наличия лекарств и расходных материалов, а также проверят оснащенность оборудованием и его исправность.

Ранее стало известно, что шесть детей из роддома № 1 Новокузнецка, где с начала года умерли девять новорожденных, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии в Кузбасской детской клинической больнице имени Ю. С. Малаховского. Медики оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.

