14 января 2026 в 16:10

Американист оценил возможность вторжения США в Гренландию

Американист Дудаков исключил возможность вторжения США в Гренландию

США ограничатся экономическим давлением на Гренландию и не пойдут на военную эскалацию, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, не исключено, что Вашингтон может использовать прямой подкуп населения, пообещав каждому гренландцу по $100 тыс. (около 7,8 млн рублей).

Я не думаю, что США пойдут на военную эскалацию в Гренландии. В такой сценарий я не верю. Думаю, что Соединенные Штаты ограничатся методами экономического давления и будут обещать Гренландии некие масштабные, но при этом абстрактные американские инвестиции. Появится инициатива раздавать каждому гренландцу по $100 тыс., если те согласятся стать гражданами США. Не думаю, что такие методы подкупа, либо формальные, либо реальные, помогут Вашингтону, учитывая, что 80% гренландского общества не настроены становиться частью Соединенных Штатов, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что гренландские политики также не поддерживает идею вхождения острова в состав США. По его словам, текущее давление со стороны Вашингтона, вероятно, будет просто пережидаться европейцами, пока глава Белого дома Дональд Трамп не сменит внешнеполитическую повестку.

Ранее бывший министр иностранных дел Дании, стратегический советник Energy Transition Minerals Йеппе Кофод выразил мнение, что страны Европы, которые десятилетиями не интересовались ресурсами Гренландии, рискуют полностью уступить остров США и Китаю. По его словам, бездействие ЕС представляет собой серьезную стратегическую ошибку.

