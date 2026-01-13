Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 19:05

Забываем про сэндвичи: пеку качитосы. Булочки из Каракаса с начинкой для ленивых поваров

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Качитос — это блестящий пример кулинарной адаптации. Взяв за основу форму французского круассана, венесуэльцы наполнили ее своей душой — соленой сытной начинкой, превратив изысканную выпечку в популярный сытный перекус.

Готовое слоеное тесто (500 г) размораживаю по инструкции. Раскатываю в пласт и нарезаю на равные треугольники, как для круассанов.

Для начинки смешиваю 150 г мелко нарезанной ветчины (или вареной колбасы) и 150 г тертого твердого сыра (например, гауда или российский). Можно добавить щепотку черного перца или сушеного орегано.

На широкую часть каждого треугольника выкладываю 1-2 ч. л. сырно-ветчинной смеси. Аккуратно заворачиваю булочку от широкого края к узкому, слегка подгибая боковые края внутрь, чтобы начинка не вытекла. Придаю традиционную форму полумесяца.

Выкладываю качитосы на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазываю сверху взбитым яйцом или молоком для глянцевой золотистой корочки. Выпекаю в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут, пока они не поднимутся и не станут равномерно румяными.

Подаю горячими или теплыми, как самостоятельную закуску или с чашкой супа. Идеальны для завтрака, перекуса или фуршета.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
