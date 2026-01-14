Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 16:13

Часть военных США покинет базу в Катаре на фоне напряженности в Иране

Reuters: части американских военных поручили покинуть базу Аль-Удейд в Катаре

Фото: Tech. Sgt. Sergio Gamboa/Keystone Press Agency/Global Look Press
Части американских военных поручили покинуть базу Аль-Удейд в Катаре, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. Похожее распоряжение поступало из Вашингтона в июне 2025 года незадолго до ударов США по Ирану. На базе находятся около 10 тыс. американских солдат.

Это смена позиций, а не организованная эвакуация, — сказал один из дипломатов.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Израиль и несколько арабских стран призвали США воздержаться от ударов по Ирану. Они считают, что Тегеран пока не чересчур ослаблен, поэтому военная операция может не привести к смене власти там. Эти страны предложили Вашингтону дождаться момента, когда ситуация в Исламской Республике будет наиболее напряженной.

До этого источники сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа запросила у европейских государств разведывательные данные по целям на территории Ирана. По словам одного из европейских чиновников, Вашингтон вряд ли нанесет удары по ядерным объектам, но может принять меры против руководителей организаций, причастных к насилию во время протестов в республике.

