США обратились к Европе за разведданными по Ирану WP: США попросили у Европы разведданные о целях на территории Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к европейским странам за разведданными по целям на территории Ирана, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. Один из европейских чиновников отметил, что Вашингтон вряд ли нанесет удары по ядерным объектам, но может принять меры против руководителей организаций, ответственных за насилие на протестах в республике.

Два европейских чиновника <…> заявили, что администрация Трампа попросила их страны поделиться разведданными о возможных целях внутри Ирана, — говорится в сообщении.

Ранее миссия Ирана в ООН отметила, что если Соединенные Штаты пойдут на военное вмешательство в ситуацию в Исламской республике, они вновь потерпят неудачу. Дипломаты подчеркнули, что иранский народ готов бороться за свою страну.

До этого Трамп призвал участников беспорядков в Иране продолжать демонстрации. Он добавил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами в связи с ситуацией в республике. Американский лидер добавил, что «помощь уже в пути».