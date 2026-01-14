Вместо драников — картофельная бабка: хрустящая корочка и тающая серединка. Настоящий ужин по-белорусски

Картофельная бабка — это не просто альтернатива драникам, а совершенно особое блюдо с богатой историей и неповторимым характером. В отличие от тонких обжаренных оладий, бабка представляет собой высокую, пышную запеканку, где главное волшебство происходит в духовке. Здесь образуется та самая хрустящая, почти карамельная корочка со всех сторон, под которой скрывается невероятно нежная, сочная и ароматная серединка. Это сытное, самодостаточное блюдо, которое прекрасно подойдет для ужина и накормит всю семью.

Вам потребуется: 1 кг картофеля, 1 крупная луковица, 2 яйца, 100 г шпика или бекона, 2 ст. л. муки, соль, перец, немного растительного масла для формы. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите лишний сок через марлю. Лук и шпик мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. В большой миске смешайте картофельную массу, яйца, муку, остывшую зажарку, посолите и поперчите. Массу выложите в хорошо смазанную и посыпанную сухарями форму. Разровняйте и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50–60 минут до глубокой золотистой корочки. Дайте немного остыть в форме, затем нарежьте на порции. Подавайте со сметаной и свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.