29 сентября 2025 в 10:00

Забудьте о пытках с грецкими орехами: есть три простых способа справиться со скорлупой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Наверняка для многих очистка грецкого ореха оборачивалась настоящей пыткой. Молоток травмирует ядра, а процесс отнимает много времени. Однако существуют более гуманные методы, благодаря которым можно быстро и аккуратно извлечь ядра.

Первый способ — термическая обработка. Разогрейте духовку до 180–200 градусов и поместите туда орехи на 15–20 минут. После остывания скорлупа станет хрупкой, и вы легко ее удалите.

Второй метод — кипяток. Замочите орехи на полчаса в горячей воде, затем остудите и извлеките ядра вилкой.

Третий вариант — соляной раствор. Залейте орехи смесью из литра воды и двух столовых ложек соли на 30–40 минут. После просушки скорлупа легко расколется ножом.

Ранее сообщалось, что лапша быстрого приготовления давно стала палочкой-выручалочкой для занятых людей. Достаточно залить кипятком и подождать пару минут — и еда готова. Но если добавить несколько ингредиентов, то простое блюдо превратится в яркий и ароматный суп в азиатском стиле, который можно приготовить всего за 15 минут.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
