Забудьте о пытках с грецкими орехами: есть три простых способа справиться со скорлупой

Наверняка для многих очистка грецкого ореха оборачивалась настоящей пыткой. Молоток травмирует ядра, а процесс отнимает много времени. Однако существуют более гуманные методы, благодаря которым можно быстро и аккуратно извлечь ядра.

Первый способ — термическая обработка. Разогрейте духовку до 180–200 градусов и поместите туда орехи на 15–20 минут. После остывания скорлупа станет хрупкой, и вы легко ее удалите.

Второй метод — кипяток. Замочите орехи на полчаса в горячей воде, затем остудите и извлеките ядра вилкой.

Третий вариант — соляной раствор. Залейте орехи смесью из литра воды и двух столовых ложек соли на 30–40 минут. После просушки скорлупа легко расколется ножом.

