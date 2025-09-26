Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 09:11

Беру нут и грецкие орехи — готовлю офигенный суп: влюбляет в себя с первой ложки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп с нутом и грецкими орехами представляет собой насыщенное и ароматное блюдо восточной кухни, которое сочетает в себе питательность и изысканный вкус. Этот суп отличается кремовой текстурой и богатым вкусовым букетом, что делает его настоящим гастрономическим открытием. Сочетание нута и грецких орехов создает гармоничный вкус, который покоряет с первой ложки.

Для приготовления потребуется: 250 г нута, 100 г грецких орехов, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, морковь, 1,5 л овощного бульона, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. молотой паприки, соль и перец по вкусу, зелень для подачи. Нут заранее замачивают на 8–10 часов, затем отваривают до мягкости. Грецкие орехи обжаривают на сухой сковороде до появления аромата. Лук и морковь пассеруют на оливковом масле, добавляют измельченный чеснок и паприку. Все ингредиенты помещают в блендер, добавляют часть бульона и измельчают до однородной консистенции. Полученную массу переливают в кастрюлю, добавляют оставшийся бульон и доводят до кипения. Варят на медленном огне 10–15 минут, постоянно помешивая.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
