17 сентября 2025 в 12:22

Как превратить обычную лапшу быстрого приготовления в азиатское блюдо: простой рецепт с курицей и овощами за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лапша быстрого приготовления давно стала палочкой-выручалочкой для занятых людей. Достаточно залить кипятком и подождать пару минут — и еда готова. Но если добавить несколько ингредиентов, то простое блюдо превратится в яркий и ароматный суп в азиатском стиле, который можно приготовить всего за 15 минут.

Ингредиенты

  • Лапша — 1 пачка
  • Куриное филе — 100 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сладкий перец — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Корень имбиря, перец чили — по вкусу
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Яйцо — 1/2 шт.

Приготовление

Шаг 1. Нарежьте чеснок пластинами, слегка обжарьте его в растительном масле пару минут, затем удалите, оставив ароматное масло.

Шаг 2. Куриное филе нарежьте полосками, лук — полукольцами, перец — брусочками. Обжарьте всё вместе на чесночном масле около 5 минут.

Шаг 3. Залейте смесь водой (0,5 л), добавьте измельченный имбирь, перец чили и соевый соус. Варите пару минут.

Шаг 4. В готовый бульон положите лапшу быстрого приготовления, нарезанный зеленый лук и половинку вареного яйца.

Шаг 5. Накройте крышкой, и через 5 минут можно подавать к столу.

Важно помнить

Лапша быстрого приготовления не должна быть основой рациона, но как быстрый ужин в азиатском стиле этот рецепт — отличное решение.

Валерия Мартынович
