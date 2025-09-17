Как превратить обычную лапшу быстрого приготовления в азиатское блюдо: простой рецепт с курицей и овощами за 15 минут

Лапша быстрого приготовления давно стала палочкой-выручалочкой для занятых людей. Достаточно залить кипятком и подождать пару минут — и еда готова. Но если добавить несколько ингредиентов, то простое блюдо превратится в яркий и ароматный суп в азиатском стиле, который можно приготовить всего за 15 минут.
Ингредиенты
- Лапша — 1 пачка
- Куриное филе — 100 г
- Лук — 1 шт.
- Сладкий перец — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Корень имбиря, перец чили — по вкусу
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Яйцо — 1/2 шт.
Приготовление
Шаг 1. Нарежьте чеснок пластинами, слегка обжарьте его в растительном масле пару минут, затем удалите, оставив ароматное масло.
Шаг 2. Куриное филе нарежьте полосками, лук — полукольцами, перец — брусочками. Обжарьте всё вместе на чесночном масле около 5 минут.
Шаг 3. Залейте смесь водой (0,5 л), добавьте измельченный имбирь, перец чили и соевый соус. Варите пару минут.
Шаг 4. В готовый бульон положите лапшу быстрого приготовления, нарезанный зеленый лук и половинку вареного яйца.
Шаг 5. Накройте крышкой, и через 5 минут можно подавать к столу.
Важно помнить
Лапша быстрого приготовления не должна быть основой рациона, но как быстрый ужин в азиатском стиле этот рецепт — отличное решение.
