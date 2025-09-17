«Остров Мечты» представил рендеры тематической зоны «Деревня Дримчиков»

Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» представил новые рендеры пространства «Деревня Дримчиков». Тематическую зону посвятят талисманам парка — семи героям, прототипами которых стали башни в форме конусов на фасаде главного здания «Острова Мечты». Пространство будет организовано в рамках масштабного строительства уличного парка развлечений.

Когда мы только начали создавать Дримчиков, наша мечта заключалась в том, чтобы миллионы людей узнали и полюбили их. Мы с радостью представляем «Деревню Дримчиков». Это будет самая добрая и веселая тематическая вселенная в открытом парке развлечений, — отметила замгендиректора по маркетинговым коммуникациям АО ХК «Остров Мечты» Екатерина Лошкарева.

Пространство займет площадь, которая сопоставима с тремя футбольными полями. Гости зоны смогут посетить дома Дримчиков, семь механических аттракционов, лабиринт из зеленых насаждений, детскую площадку, кафе, торговые павильоны и фотолокации. Открытие уличного парка планируется летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что на территории «Острова Мечты» откроют самую большую в России катальную гору со свободным вращением тележек. Уникальный экстремальный аттракцион будет доступен для посетителей уже в 2026 году.