Забудь про кетчуп навсегда: этот соус к шашлыку сметают быстрее самого мяса

К шашлыку хочется чего-то яркого и настоящего, а не банального кетчупа из магазина. Домашний сацебели получается насыщенным, ароматным и идеально подчеркивает вкус мяса. Готовится за считаные минуты, а результат — как в хорошем грузинском ресторане.

Ингредиенты:

томатная паста — 200 г;

кинза — 2 пучка;

чеснок — 5 зубчиков;

вода — 200 мл;

хмели-сунели — 2 ч. л.;

черный молотый перец — 1/4 ч. л.;

аджика — 1 ч. л.;

уксус 9% — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление

Кинзу мелко нарежьте, удалив жесткие стебли. Добавьте чеснок через пресс и аджику, перемешайте. Всыпьте специи, влейте уксус и хорошо разотрите массу, чтобы зелень раскрыла аромат. Затем добавьте томатную пасту и доведите до однородности. Постепенно вливайте воду, регулируя густоту — соус должен удобно обволакивать мясо. В конце попробуйте и при необходимости подсолите. Дайте настояться хотя бы полчаса, а лучше — в холодильнике пару часов: вкус станет глубже и насыщеннее.

