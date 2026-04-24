Забудь про кетчуп навсегда: этот соус к шашлыку сметают быстрее самого мяса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
К шашлыку хочется чего-то яркого и настоящего, а не банального кетчупа из магазина. Домашний сацебели получается насыщенным, ароматным и идеально подчеркивает вкус мяса. Готовится за считаные минуты, а результат — как в хорошем грузинском ресторане.

Ингредиенты:

  • томатная паста — 200 г;
  • кинза — 2 пучка;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • вода — 200 мл;
  • хмели-сунели — 2 ч. л.;
  • черный молотый перец — 1/4 ч. л.;
  • аджика — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Кинзу мелко нарежьте, удалив жесткие стебли. Добавьте чеснок через пресс и аджику, перемешайте. Всыпьте специи, влейте уксус и хорошо разотрите массу, чтобы зелень раскрыла аромат. Затем добавьте томатную пасту и доведите до однородности. Постепенно вливайте воду, регулируя густоту — соус должен удобно обволакивать мясо. В конце попробуйте и при необходимости подсолите. Дайте настояться хотя бы полчаса, а лучше — в холодильнике пару часов: вкус станет глубже и насыщеннее.

Проверено редакцией
блюда
Марина Макарова
