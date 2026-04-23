Натираю плавленые сырки и заправляю сметаной с чесноком. Салат «Нежный хруст» — состав простой, а вкус божественный

Беру редис, огурцы и яйца — нарезаю тонкими кружочками, добавляю зелень, а заправку делаю из сметаны, чеснока и замороженного плавленого сырка, который тру на терке. Получается салат с нежным сливочным вкусом и хрустящими овощами, который превращает обычный обед в праздник. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для весеннего обеда или ужина.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий редис и огурец, нежные яйца, ароматная зелень и кремовая, чесночная заправка с нотками расплавленного сырка, которая делает салат сочным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 300 г редиса, 1–2 огурца, 3–4 вареных яйца, 2 веточки зеленого лука, 1 пучок укропа. Для заправки: 3 столовые ложки сметаны, 1 зубчик чеснока, соль и перец по вкусу, 1 плавленый сырок (предварительно заморозьте на 30 минут). Редис и огурец нарежьте тонкими полукружочками, яйца — кубиками или дольками, зелень мелко порубите. Для заправки смешайте сметану с измельченным чесноком, солью и перцем, добавьте натертый на мелкой терке замороженный плавленый сырок, перемешайте. Соедините овощи с заправкой, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу — этот салат исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Мария Левицкая
