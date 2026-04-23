Смешиваю ветчину с яйцами и зеленым луком — и вуаля. На столе «ракушки». Проще пирожков и вкуснее хачапури

Беру готовое слоеное тесто, ветчину, вареные яйца и зеленый лук — нарезаю начинку, выкладываю на полоски теста, складываю ракушками, и через 20 минут на столе хрустящие, слоистые изделия, которые получаются вкуснее пирожков и сытнее бутербродов. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, перекуса или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: золотистое, хрустящее слоеное тесто, а внутри — сочная ветчина, нежные яйца и ароматный зеленый лук, которые делают каждую ракушку сочной и тающей во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 200 г ветчины, 3 вареных яйца, пучок зеленого лука, 1 яйцо для смазывания, соль и перец по вкусу. Ветчину нарежьте мелкими кубиками, яйца — так же, лук мелко порубите. Смешайте начинку, посолите, поперчите. Тесто слегка раскатайте, нарежьте на полоски шириной 8–10 см. На каждую полоску выложите начинку, сложите тесто пополам вдоль, защипните края, затем сверните в ракушку (как улитку). Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °С духовке 15–20 минут до румяного цвета. Подавайте теплыми — эти ракушки исчезают мгновенно.

Мария Левицкая
