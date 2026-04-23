Беру слоеное тесто и банку персиков — пеку слойки за 15 минут. Смакую нежные «вкусняшки» с чаем и кофе

Беру готовое слоеное тесто и банку консервированных персиков — нарезаю фрукты, выкладываю на квадратики теста, защипываю края, и через 15 минут на столе румяные, хрустящие слойки с сочной, сладкой начинкой, которые тают во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или внезапных гостей.

Получается обалденная вкуснятина: золотистое слоистое тесто с хрустящей корочкой, а внутри — нежные карамелизированные персики с легкой кислинкой, которые делают каждую слойку сочной и ароматной.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 1 банка консервированных персиков (половинками), 1 яйцо для смазывания, сахарная пудра для посыпки. Персики нарежьте тонкими дольками, обсушите на бумажном полотенце. Тесто раскатайте в пласт, нарежьте на квадраты 10×10 см.

На каждый квадрат выложите несколько долек персика, защипните края конвертиком или треугольником. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190°С духовке 12–15 минут до золотистого цвета. Готовые слойки посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплыми — они исчезают быстрее, чем вы их испекли.

Мария Левицкая
