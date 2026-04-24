24 апреля 2026 в 07:00

Клубничные облачка из морозилки: десерт, который тает во рту и сводит всех с ума

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти нежные клубничные конфеты получаются такими воздушными, что буквально исчезают за секунды. В них нет лишней химии, только простые продукты и немного времени. Отличный вариант, когда хочется сладкого, но без лишних переживаний за состав.

Ингредиенты:

  • клубника (свежая или замороженная) — 300 г;
  • сахар — 120 г;
  • желатин быстрорастворимый — 30 г;
  • кокосовая стружка или сахарная пудра — 2 ст. л.;
  • какао — 1 ст. л.

Приготовление

Клубнику измельчите в блендере до пюре. Добавьте сахар и желатин, перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем слегка подогрейте массу, не доводя до кипения, чтобы все растворилось. Остудите и взбейте миксером до пышной светло-розовой массы. Переложите в форму с пленкой, разровняйте и уберите в холодильник до застывания. Готовый пласт нарежьте на кусочки и обваляйте в кокосе, пудре или какао. Получается нежно, ароматно и очень по-домашнему вкусно.

Вместо надоевшего оливье — салат «Демидовский» с говядиной и черносливом. Готовится легко, а впечатляет на все сто
Марина Макарова
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
