Клубничные облачка из морозилки: десерт, который тает во рту и сводит всех с ума

Эти нежные клубничные конфеты получаются такими воздушными, что буквально исчезают за секунды. В них нет лишней химии, только простые продукты и немного времени. Отличный вариант, когда хочется сладкого, но без лишних переживаний за состав.

Ингредиенты:

клубника (свежая или замороженная) — 300 г;

сахар — 120 г;

желатин быстрорастворимый — 30 г;

кокосовая стружка или сахарная пудра — 2 ст. л.;

какао — 1 ст. л.

Приготовление

Клубнику измельчите в блендере до пюре. Добавьте сахар и желатин, перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем слегка подогрейте массу, не доводя до кипения, чтобы все растворилось. Остудите и взбейте миксером до пышной светло-розовой массы. Переложите в форму с пленкой, разровняйте и уберите в холодильник до застывания. Готовый пласт нарежьте на кусочки и обваляйте в кокосе, пудре или какао. Получается нежно, ароматно и очень по-домашнему вкусно.

