Пирог-гармошка без сырого дна — печем прямо на решетке и получаем хруст со всех сторон

Пирог-гармошка без сырого дна — печем прямо на решетке и получаем хруст со всех сторон

Если надоели слойки с влажным дном, попробуйте этот хитрый способ. Пирог готовится не в форме, а прямо на решетке — за счет циркуляции воздуха тесто пропекается равномерно и получается румяным со всех сторон.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 800 г

сметана жирная — 100 г

корица — 5 г

варенье густое — 500 г

крахмал — 30 г

Варенье смешайте с крахмалом, чтобы начинка не растекалась. Тесто слегка раскатайте и выложите на решетку духовки, аккуратно прижимая между прутьями — получится «гармошка». Смажьте сметаной, посыпьте корицей и разложите начинку в углубления. Сверху накройте вторым пластом теста и слегка прижмите края. Выпекайте при 200 °C около 20 минут до золотистой корочки.

Пирог получается ароматным, с хрустящей корочкой и сочной начинкой внутри. Удобно, быстро и без лишней посуды — идеальный вариант к чаю.

Если хочется домашнего торта, но нет времени на сложную выпечку, этот рецепт станет спасением.