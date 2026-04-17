Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 17:00

Пирог-гармошка без сырого дна — печем прямо на решетке и получаем хруст со всех сторон

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если надоели слойки с влажным дном, попробуйте этот хитрый способ. Пирог готовится не в форме, а прямо на решетке — за счет циркуляции воздуха тесто пропекается равномерно и получается румяным со всех сторон.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 800 г
  • сметана жирная — 100 г
  • корица — 5 г
  • варенье густое — 500 г
  • крахмал — 30 г

Варенье смешайте с крахмалом, чтобы начинка не растекалась. Тесто слегка раскатайте и выложите на решетку духовки, аккуратно прижимая между прутьями — получится «гармошка». Смажьте сметаной, посыпьте корицей и разложите начинку в углубления. Сверху накройте вторым пластом теста и слегка прижмите края. Выпекайте при 200 °C около 20 минут до золотистой корочки.

Пирог получается ароматным, с хрустящей корочкой и сочной начинкой внутри. Удобно, быстро и без лишней посуды — идеальный вариант к чаю.

Если хочется домашнего торта, но нет времени на сложную выпечку, этот рецепт станет спасением.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК возбудил уголовное дело по факту смерти артиста Кунгурова
Илья Ковальчук возглавит китайский хоккейный клуб «Шанхайские Драконы»
«Зависшие» на таможне квадрокоптеры за 13 млн рублей передали государству
В Совбезе РФ ответили представителю ЕК, не заметившей падения дронов ВСУ
Журналист Санчес рассказал об отсутствии цензуры в интервью с Лукашенко
Маршрутка с пассажирами влетела в учебную машину в Крыму
Экс-нардеп раскрыл план Украины по привлечению африканских мигрантов
Производители шоколада ищут замену какао, подорожавшего до $3 тыс. за тонну
Европа пожаловалась на задержки поставок оружия из США
Трамп предложил разделить сторонников MAGA на хороших и плохих
Великобритания и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе
Политолог назвал истинную причину открытия Ормузского пролива
Путин собрал Совбез для обсуждения взаимодействия со странами СНГ
ФНС опровергла слухи, что под контроль переводов попадут 10 млн граждан
Трамп сказал НАТО не лезть в урегулирование по Ормузскому проливу
«Сверхдержава, но не суперсила»: Лукашенко дал совет Трампу по Китаю
Главный тренер «Балтики» ответил, поедет ли на матч РПЛ в Краснодар
«На столе 20-й пакет санкций»: Фицо поставил жесткий ультиматум ЕС
Юрист ответил, можно ли ввести обязательные ДНК-тесты в роддомах
«Решение уже принято»: когда Россия нанесет удар по заводам ВСУ в Европе?
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.