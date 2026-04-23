Салат «гости такие вау, а ты такая скромно»: морская вкуснятина, что делает стол нарядным

Если хочется удивить гостей без сложной готовки, этот салат — идеальное решение. Он выглядит эффектно, сочетает легкость и сытность, а вкус получается свежим и насыщенным. Такой вариант легко превращает обычный ужин в маленький праздник.

Ингредиенты

  • Креветки — 400 г
  • Крабовые палочки — 200 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Помидоры черри — 200 г
  • Зеленый салат — 1 пучок
  • Оливковое масло — 3–4 ст. л.
  • Лимонный сок — 1–2 ст. л.
  • Дижонская горчица — 1 ч. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Пармезан — 40 г
  • Каперсы — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

Яйца отварите и нарежьте аккуратными дольками. Креветки быстро сварите в подсоленной воде, остудите и очистите. Крабовые палочки нарежьте, черри разрежьте на части, листья салата порвите руками.

Для заправки смешайте масло, лимонный сок, горчицу и мед до однородности. Соедините все ингредиенты, полейте соусом, сверху добавьте каперсы и тертый сыр. Подавайте сразу — салат получается ярким, сочным и точно не останется без внимания.

Когда хочется сладкого, а времени на сложные десерты нет, выручают эти трюфели. Готовятся из простых продуктов, без выпечки, а по вкусу — нежные, сливочные и очень «дорогие».

«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
Творожные шарики летят в кипяток — через 3 минуты подаю нежные «облака»: лучше, чем любые сырники
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Смешиваю ветчину с яйцами и зеленым луком — и вуаля. На столе «ракушки». Проще пирожков и вкуснее хачапури
Марина Макарова
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

