Салат «гости такие вау, а ты такая скромно»: морская вкуснятина, что делает стол нарядным

Если хочется удивить гостей без сложной готовки, этот салат — идеальное решение. Он выглядит эффектно, сочетает легкость и сытность, а вкус получается свежим и насыщенным. Такой вариант легко превращает обычный ужин в маленький праздник.
Ингредиенты
- Креветки — 400 г
- Крабовые палочки — 200 г
- Яйца — 4 шт.
- Помидоры черри — 200 г
- Зеленый салат — 1 пучок
- Оливковое масло — 3–4 ст. л.
- Лимонный сок — 1–2 ст. л.
- Дижонская горчица — 1 ч. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Пармезан — 40 г
- Каперсы — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
Яйца отварите и нарежьте аккуратными дольками. Креветки быстро сварите в подсоленной воде, остудите и очистите. Крабовые палочки нарежьте, черри разрежьте на части, листья салата порвите руками.
Для заправки смешайте масло, лимонный сок, горчицу и мед до однородности. Соедините все ингредиенты, полейте соусом, сверху добавьте каперсы и тертый сыр. Подавайте сразу — салат получается ярким, сочным и точно не останется без внимания.
