Салат «гости такие вау, а ты такая скромно»: морская вкуснятина, что делает стол нарядным

Салат «гости такие вау, а ты такая скромно»: морская вкуснятина, что делает стол нарядным

Если хочется удивить гостей без сложной готовки, этот салат — идеальное решение. Он выглядит эффектно, сочетает легкость и сытность, а вкус получается свежим и насыщенным. Такой вариант легко превращает обычный ужин в маленький праздник.

Ингредиенты

Креветки — 400 г

Крабовые палочки — 200 г

Яйца — 4 шт.

Помидоры черри — 200 г

Зеленый салат — 1 пучок

Оливковое масло — 3–4 ст. л.

Лимонный сок — 1–2 ст. л.

Дижонская горчица — 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Пармезан — 40 г

Каперсы — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Яйца отварите и нарежьте аккуратными дольками. Креветки быстро сварите в подсоленной воде, остудите и очистите. Крабовые палочки нарежьте, черри разрежьте на части, листья салата порвите руками.

Для заправки смешайте масло, лимонный сок, горчицу и мед до однородности. Соедините все ингредиенты, полейте соусом, сверху добавьте каперсы и тертый сыр. Подавайте сразу — салат получается ярким, сочным и точно не останется без внимания.

Когда хочется сладкого, а времени на сложные десерты нет, выручают эти трюфели. Готовятся из простых продуктов, без выпечки, а по вкусу — нежные, сливочные и очень «дорогие».